Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Gazze'de yaşayanların ve genel olarak Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik her türlü girişime kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

ŞAM, 26 Kasım (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Gazze'de yaşayanların ve genel olarak Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik her türlü girişime kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlığı Genel Sekreteri Talal Naci ile bir araya gelen Mikdad, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin davasına verdiği sarsılmaz ve ilkeli desteği yineledi.

Mikdad, Filistin topraklarındaki son gelişmelerle ilgili olarak İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunun durdurulması gerektiğini vurgularken Arap ülkelerinin birlikte hareket etmesinin kritik önemde olduğunu ifade etti.

Naci ise Filistin davasına verdikleri destekten dolayı Suriye ve tüm destekçilerine şükranlarını sundu.