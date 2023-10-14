Suriye Dışişleri Bakanı İsrail'i Uyardı: Saldırılar Yayılmasın

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının daha geniş bir bölgeye yayılmaması için uyarıda bulundu. Mikdad, uluslararası insani hukukun gözetilmesi ve yıkımın durdurulması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

ŞAM, 14 Ekim (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının daha geniş bir bölgeye yayılmaması konusunda İsrail ve müttefiklerini uyardı.

Şam'ı ziyaret eden İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Cuma günü ortak bir basın toplantısı düzenleyen Mikdad, Filistinlilerin insan haklarının göz önünde bulundurulması ve uluslararası insani hukukun gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak İsrail saldırılarının ve bunun sonucunda ortaya çıkan geniş çaplı yıkımın durdurulması için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Mikdad, mevcut hareket tarzının devam etmesinin bölgesel durum üzerinde olumlu bir etki yaratmayacağının ya da devam eden çatışmanın çözümüne yardımcı olmayacağının altını çizerek İsrail'i böyle bir yol izlemekten kaçınmaya çağırdı.

Mikdad, Suriye'nin Filistin halkına, bağımsız devletlerini kurana kadar vereceği sarsılmaz desteği yineledi.

Emir Abdullahiyan ise uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik İsrail kuşatmasını acilen sona erdirmesi konusunda baskı yapması gerekliliğini vurguladı.