Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Çin'de
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Çin'e yaptığı resmi ziyarette Pekin'de Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Çin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında başkent Pekin'de Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.
