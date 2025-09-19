Suriye Dışişleri Bakanı ABD'de Yaptırımların Kaldırılmasını Görüştü

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerde, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasına ilişkin başlıkları görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Washington temasları kapsamında ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmeye; ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Hazine Bakanlığı üst düzey yetkilileri, Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD Siyasi İşleri Genel Müdürü Kuteybe İdlibi ve Şeybani heyetinin diğer üyeleri katıldı. Görüşmeye ilişkin ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Hazine Bakanlığı, terörün finansmanıyla mücadele ederken, Suriye ekonomisini küresel finans sistemine sorumlu ve güvenli bir şekilde yeniden bağlamak için Suriye ile birlikte çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Şeybani, daha sonra Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Senatör Jeanne Shaheen ile görüştü. Görüşmeye senatörler Roger Wicker, Chris Coons, Joni Ernst, Jacky Rosen, Markwayne Mullin, Richard Blumenthal, Andy Kim ve Özel Temsilci Barrack da katıldı.

Görüşmeye ilişkin Shaheen, "Suriye ekonomisi krizde ve yetkililer, temel yönetim işlevlerini sürdürmek için mali kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Harekete geçmekte gecikirsek, Suriyelileri yeniden çatışmanın içine sürükleme riskiyle karşı karşıya kalırız ki bu, Rusya ve İran dışında hiç kimsenin çıkarına değildir. Suriye'yi istikrar ve refah yoluna sokmak için küçük bir fırsat penceremiz var. Şimdi Senato'nun Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırarak harekete geçme zamanı" açıklamasında bulundu.

Şeybani, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch ile de bir araya geldi. Risch, görüşmeye ilişkin, "Suriye'nin uluslararası ekonomiye tam erişimini sağlamak için gerekli adımları tartıştık. Suriye, bölgenin şu anda çok ihtiyaç duyduğu istikrarlı bir demokrasi kurma fırsatına sahip ve umarım doğru yoldadırlar" değerlendirmesinde bulundu.

Şeybani, son olarak Kongre Üyesi Joe Wilson ile görüştü. Wilson, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, "25 yıl sonra Kongre'yi ziyaret eden ilk Suriye heyeti olan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi ağırlamaktan onur duydum. Başkan Trump'ın liderliği, herkese fayda sağlayacak yeni bir sayfa açmak için tarihi bir fırsat yarattı. Kongre şimdi harekete geçmeli ve Sezar Yasası'nı tamamen yürürlükten kaldırmalı" ifadelerini kullandı.