Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Çin'e resmi ziyarette bulundu

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, 12 yıldır süren iç savaşın başından bu yana ilk kez resmi olarak Çin'e ziyarette bulundu. Esed, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine eşiyle birlikte Hangcou şehrine geldi. Ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştireceği ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağı düşünülüyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, ülkesinde 12 yıldır süren iç savaşın başından bu yana ilk kez resmi olarak Çin'e ziyarette bulundu.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Esed, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi davetlisi olarak eşi Esma Esed ile 19. Asya Oyunları'nın düzenleneceği Hangcou şehrine geldi.

Beraberinde, aralarında dışişleri ile ekonomi ve ticaret bakanlarının olduğu heyetle ülkeye gelen Esed'in, yarın 19. Asya Oyunları için düzenlenecek açılış törenine katılması ve Devlet Başkanı Şi ile görüşmesi bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ziyarete ilişkin, "Devlet Başkanı Beşşar Esed'in ziyaretinin, iki ülke arasında siyasi güveni ve farklı alanlarda işbirliğini derinleştireceğine, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağına inanıyoruz." dedi.

Mao, Esed'in devlet başkanlığına gelmesinden bu yana ikinci kez Çin'i ziyaret ettiğini, temasları kapsamında Devlet Başkanı Şi ve diğer Çinli yetkililerle bir araya geleceğini ve "ikili ilişkiler ve iki tarafı ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunacağını" bildirdi.

Esed, ülkesinde 12 yıldır devam eden ve yarım milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Çin'i ziyaret ediyor.