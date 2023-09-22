Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek Asya Oyunları açılış törenine katılacak

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek olan 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılacak. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Esad'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da ilerletmesini umduğunu belirtti. Mikdad ayrıca Çin ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

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1. Çin'in Hangzhou kentinden çeşitli görüntüler

2. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın Xinhua ile söyleşisinden çeşitli görüntüler

4. Suriye Dışişleri Bakanlığı binasından çeşitli görüntüler

5. Hangzhou kentinden çeşitli görüntüler

8. Hangzhou'daki 19. Asya Oyunları'nın düzenleneceği mekanlardan çeşitli görüntüler

19. Asya Oyunları Cumartesi günü Çin'in Hangzhou kentinde başlıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da açılış törenine katılacak yabancı liderler arasında yer alıyor.

Esad'ın ziyareti öncesinde Xinhua ile söyleşi yapan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ziyaretin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da ilerletmesini umduğunu dile getirdi.

"Uluslararası konjonktürün büyük ölçüde değişmesinden ötürü bu ziyaret çok önemli. Çin'in rolü çeşitli düzeylerde ön plana çıkıyor. Çin, insanlık yararına önemli bir rol oynuyor ve sadece Kuşak ve Yol İnisiyatifi değil, aynı zamanda uluslararası güvenlik, medeniyet ve ekonomik büyüme ile ilgili alanlarda da birçok inisiyatife öncülük ediyor.

Çin kritik bir rol oynuyor ve ilişkilerimiz son yıllarda önemli ölçüde gelişti."

Mikdad ayrıca Çin ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

"Çin-Arap ilişkileri, kazan-kazan ilkesi doğrultusunda karşılıklı faydaya dayanıyor. Çin'in Suriye de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi Arap ülkelerine yaptığı cömert yardımları göz önünde bulundurarak Arap-Çin işbirliği platformlarını destekliyoruz. Arap ülkeleri ile Çin arasındaki ilişkilerin, özellikle de Suriye-Çin ilişkilerinin geleceği konusunda çok iyimseriz."

Asya Oyunları'na da değinen Mikdad, Çin'in yaptığı tüm hazırlıklar için minnettar olduğunu ve Suriyeli sporcuların maçlarda iyi performans göstermesini beklediğini söyledi.

"Suriye Batı Asya'da, Çin ise Doğu Asya'da yer almasına rağmen Suriye genel olarak Çin'de düzenlenen spor faaliyetlerine ve Asya Oyunları'na katılıyor. Suriye takımının diğer takımlara karşı birçok maçı kazanabileceğinden umutluyum. Oyunların başarılı geçmesi için Çin hükümeti tarafından yapılan tüm hazırlıklardan dolayı minnettar ve memnunuz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Şam'dan bildiriyor. (XHTV)