Suriye'deki yangınlar kontrol altına alınıyor

Sıcak hava dalgası nedeniyle Suriye'nin Lazkiye vilayetinde çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıyor. Yangınlar, tarım ve ormanlık alanlarda büyük hasara neden oldu.

ŞAM, 27 Temmuz (Xinhua) -- Suriyeli yetkililer, sıcak hava dalgası devam ederken itfaiye ekiplerinin çok sayıda yangınla mücadele ettiğini ve ülkenin kuzeybatısında yer alan Lazkiye vilayetindeki yangınların çoğunun kontrol altına alındığını duyurdu.

Lazkiye Valisi Amer İsmail Hilal, alevlerin Lazkiye'deki tarım ve ormanlık alanlarının büyük bölümünü yok etmesinin ardından itfaiye ekiplerinin iki gündür bölgede yeni çıkan yangınları kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.

Lazkiye'deki Sivil Savunma Komutanı yerel basına yaptığı açıklamada, bölgedeki yangınların yaklaşık yüzde 70'inin kontrol altına alındığını söyledi. Komutan ayrıca, yangınların birbiriyle bağlantısı olmayan bölgelerde rastgele çıktığını belirtti.

Lazkiye'de Salı günü ormanlık bir bölgede başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarlar ve ulaşılması zor dağlık arazi nedeniyle hızla yayılmıştı.

Lazkiye Tarım ve Zirai Reform Müdürü Bassem Douba'ya göre, ilk tahminler 5,000 dönümden (5 kilometrekare) fazla alanın tamamen yandığını gösteriyor.

Yetkililer, yangınların çıkış nedenine yönelik soruşturmanın ve hasarın nihai tespitinin devam ettiğini söyledi.