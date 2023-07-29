Suriye'deki kamplarda aşırı sıcaklar risk oluşturuyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin kuzeybatısında yaşanan aşırı sıcakların yerlerinden edilmiş insanlar için risk oluşturduğunu belirtti. OCHA'nın uyarısına göre, sıcaklar nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti ve kamptaki çadırların yeterli ısı yalıtımına sahip olmadığı bildirildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'nin kuzeybatısında 30 ila 46 santigrat derece arasında seyreden sıcaklıkların yerlerinden edilmiş insanlar için risk oluşturduğunu belirtti.

OCHA Cuma günü yaptığı uyarısında, Perşembe günü İdlib'deki bir kampta aşırı sıcaklar nedeniyle sağlığı bozulan bir yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybeden bebek ve ailesi, yaklaşık 860 kişinin yaşadığı bir kampta üç yıldır kullanılan bir çadırda yaşıyordu. OCHA, sahadaki ortaklarınca kamptaki en az 165 çadırın, insanları aşırı sıcaktan ve diğer hava koşullarından korumak için uygun ısı yalıtımına sahip olmadığının bildirildiğini ifade etti.

Açıklamada, "BM ve ortakları tarafından başlatılan ve Suriye'nin kuzeybatısında yerlerinden edilmiş insanları çadırlardan çıkarıp insan onuruna uygun barınaklara yerleştirmeyi amaçlayan bir plan uygulamaya konulmuştur. Ancak, bugün hala çadırlarda, genellikle de aşırı kalabalık koşullarda yaşayan 800.000 kişi için yaşam şartları oldukça zorlu" denildi.

Yaz aylarında yayılan yangınlar bölge genelinde yaygın olarak görülüyor. Sadece Temmuz ayında, Suriye'nin kuzeybatısında en az 134 yangın rapor edildi. OCHA, yılbaşından bu yana meydana gelen 320'den fazla yangında yerlerinden edilmiş insanların barındığı 720'den fazla çadırın etkilendiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 1.430 kamp ya da yerlerinden edilen insanların yerleşmesiyle oluşan kendi kendine yerleşilmiş yaşam alanında, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 1,9 milyon insan yaşıyor.