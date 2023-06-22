Suriye'deki depremzedeler, rengarenk otobüslerde eğitim görüyor

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde, okulları yıkılan binlerce öğrenci, eğitimlerine dersliklere dönüştürülen rengarenk boyanmış otobüslerde devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelerde büyük yıkımlara neden oldu.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yer alan Afrin'in Cinderes beldesi de Suriye'de deprem felaketinden en çok etkilenen bölgelerin başında geldi.

On binlerce sivilin yaşadığı beldede, yüzlerce bina yıkıldı veya hasara uğradı, yüzlerce sivil de yaşamını yitirdi.

Cinderes Yerel Meclisi verilerine göre, beldede on binlerce öğrencinin ders yaptığı 45 okuldan 24'ü depremlerde zarar gördü.

Depremde hasara uğrayan okulların kapısına öğrencilerin güvenliği için kilit vurulurken, sağlam okullardan bazıları ise depremzedeler için geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü.

Deprem felaketinde belde genelinde 600 öğrenci ve 26 öğretmen, enkaz altında hayatını kaybetti.

22 otobüs rengarenk boyanarak dersliklere dönüştürüldü

Afrin'deki eğitim müdürlüğü ile Orange Eğitim Derneği, çocukların eğitimden mahrum kalmaması için mart itibarıyla 22 otobüsü dersliklere dönüştürdü.

Rengarenk boyanmış otobüslerin dışı çocuklar için çeşitli eğitici içerik ve resimlerle süslendi.

Sökülen koltukların yerine yerleştirilen sıraları paylaşan öğrenciler, mobil derslikler sayesinde yarım kalan eğitimlerini sürdürüyor.

Mobil sınıf hizmeti verilen otobüsler, beldede ve deprem sonrası belde çevresinde kurulan derme çatma çadırlarda yaşayan çocuklara eğitim olanağı sunuyor.

Klimalarla donatılı mobil dersliklerde buluşan öğrenciler, günde 6 saat ders görüyor, boş zamanlarda da oyunlar oynuyor.

Beldede, bu eğitimlerden 6-12 yaş aralığındaki yaklaşık 3 bin öğrenci faydalanıyor.

"Eğitim hakkımızı kaybetmek istemiyoruz"

Depremde Cinderes'teki okulu yıkılan 2'nci sınıf öğrencisi Yakin Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem oldu, okulumuz yıkıldı ve kampa yerleştik. Şu an bu otobüslerde eğitim görüyoruz. En önemlisi eğitim hakkımızı kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye ordusunun Hama'nın kuzeydoğusundaki Madik Kalesi köyüne düzenlediği yoğun saldırılar sonucu evini terk etmek zorunda kalan Maya Halid, depremde okulunu ve 3 sınıf arkadaşını kaybettiğini söyledi.

Maya, "Bu kampa yerleştik. Burada, bu otobüslerin olduğunu öğrendik ve eğitim almaya başladık. Buradaki öğretmenlerimiz bize karşı çok iyiler. Ayrıca derslikte, soğuk veya sıcak havaları hissetmiyoruz. Matematik, Arapça gibi birçok ders alıyoruz." diye konuştu.

2'nci sınıf öğrencisi Kamar Muhammed de depremde okulu yıkıldıktan sonra mobil sınıfta eğitimine devam ettiğini belirterek, "Bu kampa geldik. Derneğin, bu otobüslerini gördük, ben de burada okumaya başladım." dedi.

"Psikolojik destek hizmeti de veriyoruz"

Derneğin Eğitim Koordinatörü Muhammed Şihab, bu projeyi 3 ay önce Zeytin Dalı Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü işbirliğiyle başlattıklarını anlattı.

Şihab, "Öğrencilere, güvenli ve çocuk dostu bir ortamda eğitimin yanı sıra psikolojik destek hizmeti de veriyoruz." dedi.

Otobüslerin her gün 27 kampta bulunduğu bilgisini paylaşan Şihab, projenin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde okulların yıkılmasının ardından başlatıldığını vurguladı.

Mobil dersliklerde öğretmenlik yapan Musab el-Ömer de okulları yıkılan bazı depremzede öğrencilerin depresyona girdiği değerlendirmesinde bulundu.

Dersliklerde öğrencilere, Arapça ve matematik derslerinin yanı sıra çeşitli etkinlik fırsatı sunulduğunu dile getiren El-Ömer, "Veliler, çocukların eğitimlerinin devam etmesine yoğun ilgi gösteriyor." dedi.