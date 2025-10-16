Suriye'de Patlayıcıyla Saldırı: 4 Görevli Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Suriye Enerji Bakanlığı, Bakanlığa bağlı bir konaklama servis otobüsünün, Deyrizor'un Mayadin yolu üzerinde yol üstüne yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile hedef alındığını bildirdi. Saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Suriye Devlet Haber Ajansı'nın (SANA), Suriye Enerji Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Suriye'nin Deyrizor kentindeki Mayadin yolu üzerinde seyir halindeyken Enerji Bakanlığı'na bağlı bir konaklama servis otobüsü yol üstüne yerleştirilen el yapımı patlayıcıya hedef oldu. Olayda, otobüste bulunan petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4'ü hayatını kaybetti, 9 çalışan ve sivil yaralandı.

Bakanlık açıklamasında, "bu korkak terörist saldırının petrol sektöründe görev yapan personelin ulusal görevlerini yerine getirme azmini kırmayacağı vurgulanarak, bu tür saldırıların enerji sektöründe altyapının yeniden inşası ve rehabilitasyonu çabalarını engellemeye yönelik umutsuz girişimler olduğu" ifade edildi.

Enerji Bakanlığı, Deyrizor'daki petrol ve elektrik altyapısının yeniden rehabilitasyonu için kapsamlı bir plan doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Suriye Enerji Bakan Muhammed El Beşir, 8 Ekim'de Deyrizor'daki El Teym petrol sahasında ve petrol ile elektrik üretim tesislerinde incelemelerde bulunmuştu.