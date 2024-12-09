Suriye'de İslamcı Grupların İktidar Ele Geçirmesi Kutlandı

Suriye'de yönetimi silahlı İslamcı grupların ele geçirmesi sonrası Beşar Esad yönetiminin dağılması ve Esad'ın iktidarı bırakarak Rusya'ya gitmesi, ülke dışındaki Suriyeliler tarafından da kutlandı.

Avrupa'nın birçok kentinde Suriye muhalefetini temsil eden üç yıldızlı bayraklarla gösteriler düzenlendi.