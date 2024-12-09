Üye Girişi
Haberler
Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

 Esad da artık mülteci oldu

Yaşananları duyan herkes aynı yorumu yapıyor

 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında

Esad gider gitmez İsrail, 51 yıldır beklediği hamleyi yaptı
'Esad, Rusya'da görüntülendi' diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka
BBC

Suriye'de İslamcı Grupların İktidar Ele Geçirmesi Kutlandı

Suriye'de İslamcı Grupların İktidar Ele Geçirmesi Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşar Esad yönetiminin dağılması ve Esad'ın Rusya'ya gitmesi, yurtdışındaki Suriyeliler tarafından kutlandı. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, Suriye muhalefetini temsil eden bayraklarla gösteriler düzenlendi.

Suriye'de yönetimi silahlı İslamcı grupların ele geçirmesi sonrası Beşar Esad yönetiminin dağılması ve Esad'ın iktidarı bırakarak Rusya'ya gitmesi, ülke dışındaki Suriyeliler tarafından da kutlandı.

Avrupa'nın birçok kentinde Suriye muhalefetini temsil eden üç yıldızlı bayraklarla gösteriler düzenlendi.

BBC
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
img

Sokaklarda kutlama yapan Suriyelilere seslendi: Kardeşlerim size yılbaşı sürprizim var
img

Takımı küme düşüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında? Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi! Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak 2025? Ekrem İmamoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! 2025 OCAK ÖĞRETMEN ZAMLARI! 5 aylık enflasyon farkına göre zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Kabine Toplantısı Gündemi 9 Aralık: Suriye'nin son durumu ve mültecilere ne olacak? Alper Rende kimdir? Alper Rende kaç yaşında, nereli? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Aralık Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.