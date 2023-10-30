Suriye'de İran Destekli Gruplara Hava Saldırısı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, İran destekli gruplara savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlendi. ABD güçlerinin konuşlandığı bölgeler ve İran destekli gruplar hedef alındı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Suriye ordusunun saflarında yer alan İran destekli gruplara savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası öğle saatlerinde roket saldırısıyla hedef alındı.

Söz konusu saldırının ardından aidiyeti bilinmeyen savaş uçağı, Deyrizor'da Havicet Haşşam köyündeki İran destekli grupların bulunduğu noktalara saldırı gerçekleştirdi.

Deyrizor'da dün akşam saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasına da roket saldırısı düzenlenmiş, ardından da aidiyeti bilinmeyen hava araçları, Elbukemal ilçesindeki İran destekli grupların bulunduğu noktalara iki saldırı gerçekleştirilmişti.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları, bu ay içinde, El Bukemal ile yakınındak Harabeş, Herri ile Humeyda bölgelerindeki İran destekli grupları hedef almıştı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.