Suriye'de can kaybı 248'e yükseldi Dünya Haberleri Suriye Sağlık Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 248'e yükseldiğini duyurdu. Suriye Sağlık Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 248'e yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 700 olarak açıklandı. Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Halep, Latakya, Hama ve Tartus vilayetlerinde 700 kişi yaralandı, 248 kişi öldü. Tüm valiliklerde kamu ve özel sağlık kuruluşları alarm halinde. Halep, Latakya ve Hama'ya 4 tır dolusu ilaç, cerrahi ve acil durum malzemesi gönderildi" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Sağlık Bakanlığı Lazkiye Suriye Dünya Haberler

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