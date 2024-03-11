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Suriye'de 9 Yaşındaki Çocuk, Esad'ın Fotoğrafını Karaladığı İçin Gözaltına Alındı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Esad'ın sosyal bilgiler kitabında bulunan fotoğrafını karalayan 9 yaşındaki bir çocuğun, okul müdürü tarafından dövüldüğünü ve polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Olay, Humus'un batı kırsalındaki Marc el-Kata köyünde yaşandı. Çocuğun durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Esad'ın sosyal bilgiler kitabında bulunan fotoğrafı karalayan 9 yaşındaki bir çocuğun, okul müdürü tarafından dövüldüğünü ardından polis tarafından gözaltına alındığını rapor etti. .

SOHR'a göre, Suriye rejimine bağlı güvenlik güçleri, Humus'un batı kırsalındaki Marc el-Kata köyünde, Esad'ın fotoğrafını karaladığı iddiasıyla dördüncü sınıfta okuyan çocuğu gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşti ve şu ana kadar çocuğun durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, okul müdürünün çocuğu dövdüğünü ve gözaltına alınmasını sağladığını ifade etti.

Abdurrahman ayrıca, çocuğun gözaltında kötü muamele görebileceğinden ve hatta hayatını kaybedebileceğinden endişe ettiklerini belirtti. Geçmişte Dera'daki çocukların benzer şekilde gözaltına alındığı döneme atıfta bulunarak, çocuğun ailesinin serbest bırakılması için müdahalede bulunması gerektiğini vurguladı.

Şubat 2011'de, Dera'daki çocuklar Esad'a atıfta bulunan sloganlar yazdıkları için benzer bir durum yaşanmıştı. Bu olaylar, Suriye'deki hükümet karşıtı protestoların bastırılmasının ardından gerçekleşti.

Suriye'deki savaş, Mart 2011'de patlak vermesinden bu yana yarım milyondan fazla insanın ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Suriye İnsan Hakları 3.Sayfa Dünya Haberler

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