Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York'ta Macron ile Görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile New York'ta bir araya geldi.
SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya