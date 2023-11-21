Surinam'da altın madeni çöktü: 10 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Surinam'da bir altın madeninin çökmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. Madencilerin altın aramak için kendi tünellerini inşa etmiş olabileceği belirtiliyor. Surinam'da ruhsatsız ve yasa dışı madencilik faaliyetlerinin artış gösterdiği biliniyor.

Güney Amerika ülkesi Surinam'da altın madeninin çökmesi soncunu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki kırsal alanda bir altın madeninin çöktüğü belirtildi.

Madende meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, madencilerin altın aramak için kendi tünellerini inşa etmiş olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, kazaya ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Surinam, altın madenleriyle biliniyor. Bölgede özellikle son yıllarda ruhsatsız, yasa dışı madenciliğinin artış gösterdiği belirtiliyor.