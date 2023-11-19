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Süloğlu Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e yardım kampanyasına destek verdi

Süloğlu ilçesindeki Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını Filistin'e yardım kampanyasına bağışladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan kampanyaya 4-6 yaş grubundaki öğrenciler de destek oldu. Öğrenciler, biriktirdikleri yaklaşık 1500 lirayı İlçe Müftüsü'ne teslim etti ve teşekkür edildi.