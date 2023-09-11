Sudan ve Eritre arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü. Görüşmede, Sudan ve Eritre arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, resmi temaslarda bulunmak üzere Eritre'nin başkenti Asmara'ya gitti.

Burhan'a, Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ahmed İbrahim Mufaddal eşlik etti.

Burhan ve Afewerki arasındaki görüşmede, Sudan ve Eritre arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları görüşüldü.

Dışişleri Bakan Vekili Sadık, yaptığı açıklamada, Eritre Devlet Başkanı'nın bölgesel ve uluslararası forumlarda Sudan'ı destekleyen tutumuna övgüde bulunarak, iki ülke halkını birbirine bağlayan "ebedi ve tarihi bağlara" dikkati çekti.

Görüşmede, Sudan'daki krizin de ele alındığını söyleyen Sadık, Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması için ortak bir vizyona ulaşmak amacıyla önerilen tüm çözüm girişimlerinin nasıl birleştirileceğinin tartışıldığını aktardı.

Sadık ayrıca, ziyaretin, "Eritre'nin Sudan'a ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği doğruladığını" kaydetti.

130 gün sonra ilk kez Hartum'dan çıktı

Burhan, 24 Ağustos'ta, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile çatışmaların başlamasından 130 gün sonra ilk kez Ordu Genel Komutanlığından çıkarak Sudan'ın farklı şehirlerindeki ordu güçlerini teftiş etmişti.

Yurt dışına da resmi ziyaretler gerçekleştiren Burhan, 29 Ağustos'ta Mısır'a, 4 Eylül'de Güney Sudan'a ve 7 Eylül'de Katar'a gitmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.