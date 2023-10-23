Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki barış görüşmeleri yeniden başlıyor

HARTUM, 23 Ekim (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) ile barış görüşmelerini Perşembe günü Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde'de yeniden başlatacağını duyurdu.

SAF Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Şemseddin Kabaşi, Omdurman'daki Wadi Seidna askeri üssünde Pazar günü subaylara yaptığı konuşmada, "Müzakereleri yeniden başlatmak için Cidde'ye gitmek üzere bir davet aldık. Heyetimiz Perşembe günü Cidde'ye giderek müzakerelere başlayacak" dedi.

Sudan medyası, Mayıs ayından bu yana görüşmelerde arabuluculuk yapan Suudi Arabistan ve ABD'nin, müzakerelerin yeniden başlaması için 26 Ekim tarihini belirlediğini bildirdi. Müzakereler, savaşan taraflar arasındaki köklü anlaşmazlıklar nedeniyle Temmuz ayında askıya alınmıştı.

Sudan'ın Hartum kenti ve diğer bölgelerinde 15 Nisan'dan bu yana ülkenin silahlı kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre çatışmalarda en az 3.000 kişi hayatını kaybederken, 6.000'den fazla kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'ne göre uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle Sudan'ın içinde ve dışında yaklaşık 5,8 milyon kişi yerinden edildi.