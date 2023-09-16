Sudan Silahlı Kuvvetleri 30'u aşkın savaş esirini teslim etti

Sudan Silahlı Kuvvetleri, 18 yaşın altındaki 30'u aşkın savaş esirini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etti. Çocuk Refahı Ulusal Konseyi'ne teslim edilecek olan çocuklar, Hızlı Destek Kuvvetleri saflarında savaşırken gözaltına alınmıştı.

HARTUM, 16 Eylül (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) 18 yaşın altındaki 30'u aşkın savaş esirini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) temsilcilerine teslim ettiğini duyurdu.

Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, "Bugün silahlı kuvvetler, daha önceki çatışmalar sırasında dağılan isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) milisleri saflarında savaşırken gözaltına alınan 18 yaşından küçük 30 çocuğu teslim etti" denildi.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcisinin bu çocukları ailelerine vermeden önce Çocuk Refahı Ulusal Konseyi'ne teslim edeceği belirtildi.

Perşembe günü bağımsız Sudan Tribune haber portalının web sitesinde yer alan habere göre Çocuk Refahı Ulusal Konseyi, Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan'a bir mektup göndermiş ve Hızlı Destek Kuvvetleri'ni binlerce çocuğu silah altına almak ve binlercesine karşı ihlallerde bulunmakla suçlamıştı.

Haberde, "Hızlı Destek Kuvvetleri, reşit olmayan çocukları zorla silah altına alarak ve onları savaşmaya zorlayarak utanç verici bir davranış sergilemiştir" denildi.

Haberde ayrıca, savaşın patlak vermesinden bu yana Hızlı Destek Kuvvetleri'nin, çocukları Bahri şehrinin doğu Nil mahallesindeki ve güney Omdurman'daki kamplarda silah altına almaya başladığı, daha sonra da silah altına almanın Sudan'ın batısındaki bölgelere yayıldığı kaydedildi.

Sudan Ceza Kanunu da Ulusal Çocuk Refahı Konseyi Yasası ve Çocuk Yasası'nda olduğu gibi çocukların silah altına alınmasını yasaklıyor.

Temmuz ayında Sudan Silahlı Kuvvetleri, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni çocukları istismar etmek ve iki taraf arasında devam eden çatışmalarda savaşmak üzere silah altına almakla suçladı.

Sudan'ın Hartum kenti ve diğer bölgelerinde 15 Nisan'dan bu yana ülkenin silahlı kuvvetleri ile paramiliter güçler arasında kanlı çatışmalar yaşanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre çatışmalarda en az 3.000 kişi hayatını kaybederken, 6.000'den fazla kişi de yaralandı.