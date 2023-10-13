Sudan Ordusu ve HDK Temsilcileri Addis Ababa'da Görüştü

Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine göre, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcileri Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelerek savaşın etkileri ve durdurulması konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

PORT Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesi, nisan ortasından bu yana çatışan Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcilerinin Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da görüştüğünü ileri sürdü.

Gazetenin ismini açıklamadığı çeşitli kaynaklardan aktardığı habere göre, Sudan Genel İstihbarat Teşkilatı Direktörü Korgeneral Ahmed İbrahim Mufaddal ve HDK'nin hukuk danışmanı Muhammed el-Muhtar, Addis Ababa'da bir araya gelerek Sudan'da devam eden savaşın etkileri ve savaşın durdurulması konularında ciddi görüşmeler gerçekleştirdi.

Haberde ordu temsilcisi Mufaddal'ın, geçen hafta Etiyopya'ya gerçekleştirdiği gizli tutulan ziyarette Muhtar'a, ordu liderlerinin iç savaşı sona erdirmek amacıyla HDK ile iletişim kanallarını açma konusunda istekli olduğunu bildirdi.

Şarku'l Avsat muhabirinin telefonda görüştüğü HDK Temsilcisi Muhtar, Korgeneral Mufaddal ile Etiyopya'da görüşüp görüşmediğine dair açıklama yapmayı reddetti.

Kaynaklar, bazı askeri liderlerin, İslami Hareket mensuplarının ordudaki kararlara müdahalesi ve özellikle savaşın sona erdirilmesini ve müzakereleri reddetmelerinden hoşnutsuzluk içerisinde olduğunu kaydetti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar başlamıştı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre, 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşılamaması nedeniyle şu ana kadar başarısız olmuştu.