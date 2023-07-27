Sudan Ordusu Müzakereler İçin Ülkesine Döndü

Sudan ordusunun, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki müzakere heyetinin, istişareler için ülkesine döndüğü bildirildi. Çatışmaları durduran ve savaş sonrası konuların tartışılmasının önünü açan etkili ve adil bir anlaşmaya varma arzumuzu teyit ediyoruz.

Sudan ordusunun, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki müzakere heyetinin, istişareler için ülkesine döndüğü bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, "Çatışmaları durduran ve savaş sonrası konuların tartışılmasının önünü açan etkili ve adil bir anlaşmaya varma arzumuzu teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın, krizin çözümü için ortaya koyduğu ortak girişime cevaben, 5 Mayıs'ta heyetin Cidde'ye gönderildiği belirtilen açıklamada, 15 Nisan'dan beri çatıştıkları paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), müzakere görüşmelerindeki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlandı.

Ordu, Cidde'deki heyetin birçok noktada anlaştığını, ancak HDK ile başkentteki evlerin, hizmet tesislerinin, hastanelerin ve yolların boşaltılması da dahil olmak üzere bazı temel noktalar üzerinde uzlaşılamaması nedeniyle görüşmelerin başarısız olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ordu heyetinin, istişareler için Sudan'a döndüğü ve engellerin aşılmasının ardından görüşmeler yeniden başladığında müzakereleri sürdürmeye hazır olunduğu vurgulandı.

HDK'den yapılan açıklamada ise Çatışmaların Durdurulması Anlaşması'nın imzalanmasını ve kapsamlı çözüm müzakereleri için genel ilkelerin beyan edilmesini engelleyen şeyin, ordunun uzlaşmaz tutumu ve liderleri üzerinde ordu genel komutanlığındaki kuşatmanın kaldırılması ve komuta merkezine gıda, yakıt ve ilaç sokulması konusundaki haksız ısrarı olduğu kaydedildi.

"Ordu heyetinin, bölünmüş ve uyumsuz olduğu, her üyenin belirli bir grubu temsil ettiği ve her üyenin diğerinden farklı bir pozisyonda hareket ettiği" iddiasına yer verilen açıklamada, HDK heyetinin ise "Sudan halkının, savaşı sonlandırma arzusuna saygısı nedeniyle" Cidde'den ayrılmadığı belirtildi.

HDK, ordunun açıklamalarının aksine, güçlerini hizmet tesisleri ve hastanelerde konuşlandırmadığını ileri sürdü.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Uluslararası Göç Örgütüne göre, ülke içinde ve dışında 3,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.