Sudan Ordusu HDK Üyelerini Etkisiz Hale Getirdi

Sudan ordusu, başkent Hartum'da çatıştığı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubu 12 kişiyi öldürdüğünü ve 4 aracı imha ettiğini açıkladı. Çatışmalar sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerinden edildi.

Sudan ordusu, nisan ortasından bu yana çatıştığı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubu 12 kişiyi başkent Hartum'da etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, ordunun Facebook hesabından yayımlanan ses kaydında, "Silahlı kuvvetlerimiz, isyancı milislere (HDK) ağır kayıplar verdiren başarılı operasyonlar yürütüyor. Hartum ile Bahri kentlerini birbirine bağlayan Mek Nimir Köprüsü girişindeki özel operasyonda güçlerimiz düşman kuvvetlerinden (HDK) 12 kişiyi öldürdü, 4 aracı da imha etti." ifadelerini kullandı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Taraflar, birbirini çatışmaları başlatmak ve insan hakları ihlalleriyle suçlarken HDK, dün insan hakları ihlali iddialarını soruşturmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

4 milyon kişi yerinden edildi

BM, Sudan'da 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda 926 binden fazla Sudanlının Mısır başta olmak komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını, 3 milyonu aşkın kişinin ise ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ülke genelinde 20 milyondan fazla insanın "yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya" kaldığını kaydetmişti.