Sudan, Kenya'nın başkanlık ettiği 4'lü komiteye karşı çıkıyor

Sudan, Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) ülkedeki krizi ele almak için görevlendirdiği 4'lü komiteye Kenya'nın başkanlık etmesine karşı çıktı. Sudan Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın Sudan'daki ihtilafa ilişkin komiteye başkanlık edecek niteliklere sahip olmadığını ileri sürdü. 4 ülkeli grubun başkanlığını Kenya'nın yapacağı duyurulmuştu.

Sudan, Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) ülkedeki krizi ele almak için görevlendirdiği 4'lü komiteye Kenya'nın başkanlık etmesine karşı çıktı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan hükümeti, Cibuti'de düzenlenen IGAD Devlet Başkanları Zirvesinin sonuçlarıyla ülkedeki krizi ele almak için görevlendirilen komiteye Kenya'nın başkanlık etmesini reddediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kenya'nın Sudan'daki ihtilafa ilişkin komiteye başkanlık edecek niteliklere sahip olmadığı ileri sürüldü.

Ayrıca açıklamada, Sudan hükümetinin, komitenin başkanlığında Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in kalması gerektiğine ilişkin tutumunu IGAD Başkanı Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh'e ve İcra Sekreterliğine ilettiği belirtildi.

4 ülkeli grubun başkanlığını Kenya'nın yapacağı duyurulmuştu

???????Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 13 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, IGAD'ın, Sudan krizinin çözümü için kurduğu, Etiyopya, Somali, Güney Sudan ve Kenya'dan oluşan 4 ülkeli grubun başkanlığını Kenya'nın yapacağını duyurmuş, Sudan'da çatışan generalleri yüz yüze getirerek krizi çözmekte kararlı olduklarını bildirmişti.

Kapsayıcı bir ulusal diyalog sürecini 3 hafta içerisinde başlatacaklarını kaydeden Ruto, insani yardımların ulaştırılması için 2 hafta içinde bir insani koridorun da kurulacağını aktarmıştı.

Sudan'daki kriz için ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan müzakereler sonuçsuz kalmış, alınan ateşkes kararları defalarca bozulmuştu.

Sudan'daki ordu ve HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği, ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla bu yıl başında başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.