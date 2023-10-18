Sudan, İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

PORT Sudan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 17 Ekim'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu iğrenç katliam, her yönüyle bir insanlık suçudur ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü bu kapsamlı savaşta Batılı uluslararası tarafların sessizliğinin ve suç ortaklığının sonucudur." değerlendirmesi yapıldı.

Sudan hükümeti, Arap ve İslam ülkelerini ve uluslararası toplumu, Filistin halkını korumak ve onlara yönelik "soykırımı" durdurmak için acil uluslararası önlemler almaya çağırdı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sudan Cumhuriyeti hükümeti, İsrail'in dün gece Gazze'deki Baptist Hastanesini bombalayarak gerçekleştirdiği ve aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu yüzlerce masum Filistinli sivilin ölümüyle sonuçlanan korkunç katliamı en şiddetli ifadelerle kınıyor. Sudan hükümeti, vatandaşları evlerini terk etmeye ve tahliyeye zorlamak amacıyla yerleşim yerlerinin bombalanmasını, kuşatma silahının kullanılmasını, aç bırakmayı ve insani yardımların dağıtımının kasıtlı olarak engellenmesini de kınıyor."

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.