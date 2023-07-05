Sudan İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki baskınını kınadı

HARTUM, 5 Temmuz (Xinhua) -- Sudan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını "şiddetle" kınadı.

Bakanlık Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'i Filistinli sivillere karşı aşırı güç kullanmakla suçlarken uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunarak "sorumluluklarını yerine getirmelerini ve İsrail'in devam eden terörüne son vermek ve Filistin halkını korumak için ilgili kararları uygulamalarını" istedi.

İsrail'in Pazartesi günü Batı Şeria'nın Cenin kentindeki mülteci kampına yönelik başlattığı büyük çaplı askeri operasyonda en az 10 Filistinli hayatını kaybederken binlerce kişi yerlerinden oldu.

İsrail'in 2002'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği en büyük baskın olan son askeri operasyon, Filistinliler, Arap devletleri ve diğer birçok ülke tarafından kınandı.