Sudan, İran ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatıyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 7 yıl aradan sonra İran ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya karar verdi. İki ülke arasında yapılan üst düzey temaslar sonucunda, egemenlik, eşitlik ve ortak çıkarlar temelinde dostane ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. İki taraf, çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme konusunda anlaşmaya vardı.

PORT Doğu Afrika ülkesi Sudan, 7 yıl aradan sonra İran ile diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya karar verdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti, geçen aylarda gerçekleştirilen bir dizi üst düzey temas sonrasında, her iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla aralarındaki diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki hükümetin egemenlik, eşitlik, ortak çıkarlar ve barış içinde bir arada yaşamaya, karşılıklı saygı temelinde aralarında dostane ilişkileri geliştirme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

İki tarafın, her iki ülke halkının çıkarlarını gözetecek ve bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlayacak çeşitli alanlarda aralarındaki işbirliğini genişletme konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Açıklamada, iki ülke büyükelçiliklerinin yakın zamanda açılması için gerekli tedbirlerin alınması ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını görüşmek üzere resmi heyet değişimi için gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda da mutabakat sağlandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişiyi "terör" suçlamasıyla idam etmesi İran'da büyük tepki toplamıştı. Ülkede protestolar gerçekleştirilmiş ve Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed'deki konsolosluk binasına saldırılar düzenlenmişti.

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn ve Sudan, İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, Birleşik Arap Emirlikleri ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Kuveyt, büyükelçisini çekerek İran'a karşı diplomatik atağa geçen beşinci ülke olmuştu.

Çin'in arabuluculuğuyla martta Suudi Arabistan ve İran'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurma anlaşmasından sonra, İran'la bölgedeki Arap ülkeleri arasındaki buzlar erimeye başlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere bulundukları Bakü'de 6 Temmuz'da bir araya gelmiş, söz konusu temas, iki ülke arasında 7 yıl aradan sonra bu düzeydeki ilk diplomatik temas olarak kayda geçmişti.