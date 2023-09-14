Sudan'ın Güney Darfur eyaletindeki hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti

Sudan'ın güneybatısındaki Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala'da düzenlenen hava saldırılarında en az 40 sivil öldü. Görgü tanıkları ve sağlık kuruluşları, saldırıların kalabalık bir pazar yerine ve sivil mahallelere yapıldığını belirtti.

HARTUM, 14 Eylül (Xinhua) -- Görgü tanıklarının ve sağlık kuruluşlarının verdiği bilgilere göre, Sudan'ın güneybatısındaki Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala'da Çarşamba günü kalabalık bir pazar yerine ve sivil mahallelere düzenlenen hava saldırılarında en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Xinhua'ya telefonla bilgi veren bir görgü tanığı, "Savaş uçakları günün erken saatlerinde Al-Sad Al-Ali, Al-Riyadh ve Texas mahalleleri de dahil olmak üzere yerleşim bölgelerini hedef alan yoğun saldırılar düzenledi" dedi.

"Hava saldırısı Nyala'daki kalabalık Al-Malaja pazarını da hedef aldı" diyen görgü tanığı, hava saldırılarında yaklaşık 40 sivilin öldüğünü söyledi.

Nyala'daki Al-Wohda Sağlık Merkezi'nde çalışan bir sağlık görevlisi, Xinhua'ya yaptığı açıklamada merkeze çok sayıda yaralının getirildiğini, bazılarının merkeze getirildiklerinde zaten ölmüş olduklarını, bazılarının ise daha sonra öldüklerini belirtti. Görevli, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) aynı gün bir bildiri yayımlayarak, Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni (SAF) eyalet başkentindeki hava saldırılarında sivilleri hedef alıp 40 kişinin ölümüne ve yüzlercesinin de yaralanmasına neden olmakla suçladı.

RSF, enkaz altında ceset arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

SAF sözcüsü ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Sudan'da, Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana Hartum ve diğer bölgelerde kanlı çatışmalar yaşanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı'na göre çatışmalarda en az 3.000 kişi hayatını kaybederken, 6.000'den fazla kişi de yaralandı.