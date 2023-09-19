Sudan'ın doğusunda çatışma: Sudan Silahlı Kuvvetleri ile silahlı grup arasında çatışma yaşandı

Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin başkenti Port Sudan'da, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile yerel bir silahlı grup arasında çatışma yaşandı. Çatışma sonucunda herhangi bir kayıp bildirilmedi.

HARTUM, 19 Eylül (Xinhua) -- Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin başkenti Port Sudan'da, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile yerel bir silahlı grup arasında Pazartesi akşamı çatışma yaşandı.

Port Sudan'dan isminin açıklanmaması kaydıyla Xinhua'ya konuşan askeri bir kaynak, "Port Sudan'da Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Doğu Sudan Partileri İttifakı'na bağlı güçler arasında sınırlı bir çatışma yaşandı" dedi.

Silahlı grup tarafından Deim Medina Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasının silahlı çatışmanın ardından Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından zorla kaldırıldığını bildiren kaynak, her iki tarafın da herhangi bir kayıp bildirmediğini sözlerine ekledi.

Kaynağa göre Sudan ordusu durumu kontrol altına alarak, düzeni yeniden tesis etti.

Sudan'ın Hartum kenti ve diğer bölgelerinde 15 Nisan'dan bu yana ülkenin silahlı kuvvetleri ile paramiliter güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre çatışmalarda en az 3.000 kişi hayatını kaybederken, 6.000'den fazla kişi de yaralandı.