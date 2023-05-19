Sudan'ın Arap Birliği temsilcisi: İsyancı güçler barıştan yana olursa onları affederiz

Sudan'ın Arap Birliği'ndeki temsilcisi Defullah El Hac Yusuf, "İsyancı güçler (Hızlı Destek Kuvvetleri), barıştan yana olursa biz de barışı isteriz, eğer silah bırakırlarsa onları affederiz." dedi.

Yusuf, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin olağan toplantısında konuştu.

Ülkedeki şartların Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın zirveye katılmasını engellediğini belirten Yusuf, "Burhan, güçleri arasında bulunuyor ve isyana karşı onur mücadelesine liderlik ediyor. Biz savaş çığırtkanı değiliz ancak bize bu dayatıldı. İsyancı güçler (Hızlı Destek Kuvvetleri), barıştan yana olursa biz de barışı isteriz, eğer silah bırakırlarsa onları affederiz." ifadelerini kullandı.

Sudan ordusunun isyanı bastırma ve bitirme kabiliyetini sorgulamaya yer olmadığını ileri süren Yusuf, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) vatandaşları canlı kalkan olarak kullanmasının bunu engellediğini savundu.

HDK'nin insani ateşkeslere uymadığını, Hartum'daki diplomatik misyonlara saldırdığını kaydeden Yusuf, uluslararası toplumun isyancıların ihlallerine göz yummasından endişe duyduklarını söyledi.

Yusuf, savaştan zarar gören ülkesinin yeniden inşasında onun yanında yer alacağına ve onu destekleyeceğine dair Arap Birliği'ne güvendiklerini kaydetti.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, çatışmalarda şu ana kadar 832 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.