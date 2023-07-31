Sudan Hava Sahası 15 Ağustos'a Kadar Kapalı Kalacak

Sudan Sivil Havacılık Kurumu, insani yardım ve tahliye uçuşları hariç Sudan hava sahasının kapalı olma halini 15 Ağustos'a kadar uzattı. Karar, çatışmaların etkisiyle alındı.

HARTUM, 31 Temmuz (Xinhua) -- Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Sudan Sivil Havacılık Kurumu, insani yardım ve tahliye uçuşları hariç Sudan hava sahasının kapalı olma halini 15 Ağustos'a kadar uzattı.

Sudan hava sahası, çatışmaların patlak verdiği Nisan ortalarından bu yana kapalı durumda. Karar, uluslararası havalimanındaki hava seyrüsefer sistemlerinin, savaşan iki grup arasındaki çatışmalardan etkilenmesi üzerine alınmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, 15 Nisan'da Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında patlak veren silahlı çatışmalar, 3.000'den fazla kişinin ölümüne ve 6.000'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre ülkede çatışmaların başlamasından bu yana 3 milyondan fazla insan ülke içinde ya da dışında yerinden edildi.