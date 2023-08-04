Sudan, Etiyopya ile Gallabat Sınır Kapısını Güvenlik Gerekçesiyle Kapattı
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Sudan hükümeti, Etiyopya'daki çatışmalar ve şiddet olayları nedeniyle Gallabat sınır kapısını kapatma kararı aldı. Daha önce yaşanan güvenlik ihlalleri sonrasında kapıyı kapatmış olan Sudan, 3 hafta sonra yeniden açmıştı.
Sudan'ın, güvenlik gerekçesiyle ülkenin güneydoğusunda Etiyopya ile Gallabat sınır kapısını kapattığı bildirildi.
Aljazeera televizyonunun hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Hartum hükümeti, Etiyopya'nın Gondar bölgesindeki çatışmalar ve şiddet olayları nedeniyle Gallabat sınır kapısını kapatma kararı aldı.
Sudan, sınırdaki güvenlik ihlalleri nedeniyle Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin ardından 26 Haziran 2022'de kapattığı Gallabat sınır kapısını 3 hafta sonra yeniden açmıştı.
Kaynak: AA / Ömer Erdem - Dünya