Sudan, Etiyopya ile Gallabat Sınır Kapısını Güvenlik Gerekçesiyle Kapattı

Sudan hükümeti, Etiyopya'daki çatışmalar ve şiddet olayları nedeniyle Gallabat sınır kapısını kapatma kararı aldı. Daha önce yaşanan güvenlik ihlalleri sonrasında kapıyı kapatmış olan Sudan, 3 hafta sonra yeniden açmıştı.