Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Uganda'yı ziyaret etti

Sudan'ın Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Uganda'yı ziyaret etti ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile görüştü. Görüşmede, Sudan'daki olaylar ve Sudan-Uganda ilişkileri ele alındı.

PORT Çatışmaların devam ettiği Sudan'ın Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, "ülkesindeki olaylardan endişe duyan komşu ve bölge ülkelerine yaptığı gezi" kapsamında Uganda'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Burhan'ı, Entebbe şehrindeki Devlet Başkanlığı Konutu'nda kabul etti.

Burhan'a, Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ahmed İbrahim Mufaddal eşlik etti.

Sadık, Sudan'a döndükten sonra yaptığı açıklamada, Burhan'ın, (orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini kastederek) "isyancı milislerin halka karşı işlediği suçlar ve devletin altyapısını sabote etmesi gibi ihlallerle" ilgili Museveni'yi bilgilendirdiğini söyledi.

Bu ziyaretin, Burhan'ın, " Sudan'daki olaylardan endişe duyan komşu ve bölge ülkelerine yaptığı gezinin" devamı olarak gerçekleştiğini ifade eden Sadık, görüşmede, Sudan ve Uganda arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığını belirtti.

İki liderin, başta başkent Hartum ve batıdaki Darfur bölgesi olmak üzere Sudan'daki durumunu görüştüğünü dile getiren Sadık, Museveni'nin Sudan'ın birliğine, toprak bütünlüğüne ve halkının istikrarına verdiği desteği teyit ettiğini aktardı.

130 gün sonra ilk kez Hartum'dan çıkmıştı

Burhan, 24 Ağustos'ta, HDK ile çatışmaların başlamasından 130 gün sonra ilk kez Ordu Genel Komutanlığından çıkarak Sudan'ın farklı şehirlerindeki ordu güçlerini teftiş etmişti.

Yurt dışına da resmi ziyaretler yapan Burhan, 29 Ağustos'ta Mısır'a, 4 Eylül'de Güney Sudan'a, 7 Eylül'de Katar'a, 11 Eylül'de Eritre'ye ve 13 Eylül'de Türkiye'ye gitmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletlere göre en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 12 bin kişinin yaralandığı çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan etmesi, vatandaşlara karşı ağır ihlaller işlemesi ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote etmesi gerekçesiyle HDK'yi feshetme kararı almıştı.