Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Kenya Devlet Başkanı ile Kriz Hakkında Görüştü

Sudan'ın Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile ülkesindeki krizle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, HDK milislerinin orduya karşı ayaklanarak savaş suçları işlediği ve Sudan hükümetinin ateşkese hazır olduğu ifade edildi.

Nisan ortasından bu yana iç savaşın sürdüğü Sudan'ın Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile ülkesindeki krizle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan görüşmede Ruto'ya, 3 aydan uzun süredir çatıştıkları paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ilgili yaptığı açıklamada, "HDK milisleri, ordunun bir parçasıydı. Orduya karşı ayaklanarak altyapıyı tahrip ettiler, vatandaşları öldürerek yerlerinden edip, evlerini işgal ettiler. Kadınları taciz ettiler. (Batıdaki) Cuneyne'de savaş suçlarının en kötü hallerinde vatandaşları katledip yerlerinden ettiler." ifadelerini kullandı.

Burhan, görüşmede, Doğu Afrika bloku Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) Sudan'daki krizin çözümü için görevlendirdiği Dörtlü Komiteye Kenya'nın başkanlığı konusunda ülkesinin çekincelerinin ve Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 10 Temmuz'da gerçekleştirilen Sudan konulu IGAD zirvesinin sonuçlarını reddetmelerinin gerekçelerini de aktardı.

Burhan, ülkesinin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, Sudan hükümetinin izni olmadan Doğu Afrika İhtiyat Kuvvetlerinin (EASF) topraklarına girmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Egemenlik Konseyi Başkanı, "Sudan hükümeti, vatandaşların evleri, su, elektrik ve enerji tesisleri ile hükümet kurumları isyancı HDK milisleri tarafından boşaltıldığında ateşkese hazırdır." ifadesini kullandı.

Sudan hükümeti, taraflı davrandığı gerekçesiyle Kenya'nın IGAD'ın görevlendirdiği komiteye başkanlığına itiraz etmişti.

Sudan hükümeti, Etiyopya'daki zirve sonrası Ruto'nun açıklamalarını kınamış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in değerlendirmelerini ise egemenlik ihlali olarak yorumlamıştı.

IGAD'ın Sudan krizinin çözümü için kurduğu, Etiyopya, Somali, Güney Sudan ve Kenya'dan oluşan 4'lü grup, Sudan'daki sivillerin korunması ve insani yardım geçişinin garanti altına alınması için ülkeye barış gücü askeri gönderme fikrini masaya yatırma kararı almıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.