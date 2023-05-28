Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Burhan, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

???????Burhan, telgrafında, "Kendi adıma, Sudan Cumhuriyeti hükümeti ve halkı adına, kardeş Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi iletmekten büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Türkiye'nin, bölgede öncü ve lider konumuna olan güveni artırdığını ifade eden Burhan, Sudan'ın çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için Türkiye ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Burhan, Erdoğan liderliğindeki yeni dönemin nice başarılara ve kazanımlara sahne olmasını dilediğini, bu sürecin Türk halkının ilerleme ve refahına katkı sağlamasını temenni ettiğini kaydetti.

Diğer yandan, Sudan'da ordu ile nisanın ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Dagalu, "Kardeş Türk halkına ve bölgeye refah ve kalkınma getirmesini temenni ettiğimiz bu demokratik uygulamadan dolayı Erdoğan taraftarlarını ve Türk milletini tebrik ederiz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile tarihe dayalı karşılıklı ve ebedi bir ilişkileri olduğunu belirten Dagalu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına Sudan'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek "Ülkemize ve insanımıza verdikleri sürekli destek için teşekkür ediyoruz. Halkımızın özgürlük, barış ve demokrasi özlemlerini gerçekleştirmek için tüm çabalarımızın birleşeceğini umuyoruz." mesajını paylaştı.