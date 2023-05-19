Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı görevden alındı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, yardımcısı ve çatıştıkları HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'yu görevden aldı. Konsey üyesi Malik Agar, yeni Başkan Yardımcısı oldu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, konseydeki yardımcısı ve 15 Nisan'dan beri çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'yu, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinden aldı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Burhan'ın, 19 Mayıs'tan itibaren Dagalu'yu konseydeki başkan yardımcılığı görevinden aldığına dair bir anayasal kararname yayınladığı bildirildi.

Açıklamada, Geçiş Dönemi Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcılığına da konsey üyesi Malik Agar'ın getirildiği belirtildi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi, çatışmalarda şu ana kadar 832 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve 259 bin kişinin ise komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, "Çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olması bekleniyor." değerlendirmesini yapmıştı.