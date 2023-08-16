Sudan, doğu kesiminde hava sahasını trafiğe açtı

HARTUM, 16 Ağustos (Xinhua) -- Sudan Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin doğu kesiminde hava sahasını yeniden trafiğe açtı.

Hartum Uluslararası Havalimanı tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Sivil Havacılık Kurumu, bugün itibarıyla ülkenin doğu kesiminde hava sahasının trafiğe açılmasına ilişkin bir bildiri yayımladı" ifadesi yer aldı.

Açıklamada kurumun, ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinde alternatif bir hava seyrüsefer merkezi açtığı da belirtildi.

Sudan'ın hava sahası, Nisan ayı ortasında Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların patlak vermesinden bu yana kapalıydı. Zira Hartum Uluslararası Havalimanı'ndaki hava seyrüsefer sistemleri, havalimanı yakınlarında savaşan iki grup arasındaki çatışmadan olumsuz etkilenmişti.

Hartum Uluslararası Havalimanı o tarihten bu yana servis dışı kaldı. Diplomatlar ve yabancı uyrukluların ülkeden tahliyesi için başkent Hartum'un kuzeybatısındaki Omdurman kentinde bulunan, orduya ait Wadi Seidna Hava Üssü'ne bağlı küçük bir havaalanı kullanılmaktaydı.

Diğer ülkeler ise Hartum'un yaklaşık 800 kilometre doğusundaki Kızıldeniz eyaletinde bulunan Port Sudan Uluslararası Havalimanı'nı kullanıyordu.

Sudan'ın Hartum kenti ve diğer bölgelerinde 15 Nisan'dan bu yana ülkenin silahlı kuvvetleri ile paramiliter güçler arasında kanlı çatışmalar yaşanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre çatışmalarda en az 3.000 kişi hayatını kaybederken, 6.000'den fazla kişi de yaralandı.