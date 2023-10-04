Sudan Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Etiyopya Büyükelçiliği saldırısını kınadı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, nisan ortasından bu yana ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), başkent Hartum'daki Etiyopya Büyükelçiliğine saldırısını kınadı.

Sudan resmi haber ajansında yayımlanan bakanlık açıklamasında, HDK'nin dünkü saldırısı kınanarak, ordunun Etiyopya Büyükelçiliğini vurduğu ve büyük yıkıma yol açtığı yönündeki iddianın tamamen asılsız olduğu belirtildi.

HDK'nin sahadaki hezimetlerini örtbas etmek için suç ve ihlallerini ordunun üzerine yıkma girişimlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Milislerin kamu kurumlarını, hizmet merkezlerini, toplu taşıma duraklarını hedef alması ve yerleşim yerlerini gelişigüzel bombalaması, tam bir yenilgiyi ifade eden umutsuz operasyonlarının belirgin işareti haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

Ordudan yapılan açıklamada da HDK'nin diplomatik misyonlara "acımasızca" saldırdığı ifade edilerek, "Silahlı Kuvvetler, diplomatik misyona yapılan bu vahşi saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyor ve bu vahşi saldırıdan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ediyor." değerlendirmesi paylaşıldı.

HDK, Sudan ordusunun dün sabah başkent Hartum'un Amarat semtindeki Etiyopya Büyükelçiliğini savaş uçaklarıyla vurduğunu ve binada ağır hasar oluştuğunu iddia etmişti.