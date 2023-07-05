Sudan'dan Etiyopya'ya Giriş Yapan Kişi Sayısı 60.000'e Yaklaştı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Sudan'dan Etiyopya'ya giriş yapan kişi sayısının 60.000'e yaklaştığını açıkladı. Son iki haftada gelen insanların yüzde 75'ten fazlasının Sudan uyruklu olduğu belirtildi.

ADDİS ABABA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Sudan'dan Etiyopya'ya giriş yapan kişi sayısının 60.000'e yaklaştığını açıkladı.

UNOCHA'nın Pazartesi akşamı yayımladığı son durum güncellemesinde, "Etiyopya- Sudan sınırındaki Metema ve Kurmuk geçiş noktalarından 28 Haziran itibarıyla 57.500'den fazla insan geçti. Metema'ya gelen günlük ortalama insan sayısı 500 ila 1000 arasında değişiyor. Son birkaç günde giriş yapan Sudan uyrukluların sayısı, Etiyopya'ya dönenler ile onu takip eden diğer üçüncü ülke uyrukluların sayısını geçmiş durumda" ifadeleri yer aldı.

UNOCHA raporunda ayrıca çatışmaların vurduğu Sudan'dan Etiyopya'ya giriş yapan kişi sayısında herhangi bir düşüş belirtisi bulunmadığı ve son iki haftada gelen insanların yüzde 75'ten fazlasının Sudan uyruklu olduğu belirtildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da 15 Nisan'da patlak veren kanlı çatışmalar kısa sürede ülkenin diğer bölgelerine sıçradı.

Devam eden çatışmalarda Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri savaşırken, her iki taraf da birbirini çatışmayı başlatmakla suçluyor.

Hızlı Destek Kuvvetleri'nin 5 Aralık 2022'de askeri ve sivil liderler arasında imzalanan çerçeve anlaşması uyarınca orduya entegre edilmesi meselesi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında derin görüş ayrılıklarına yol açmıştı.