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Sudan'dan 2 Uçak Daha Ayrıldı

Sudan'dan 2 Uçak Daha Ayrıldı

Dünya Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarımızı taşıyan ve taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki adet C-130 tipi uçağımızın emniyetli şekilde ayrıldığı belirtildi.

SUDAN'DAN 2 UÇAK DAHA AYRILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki adet C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Dünya

Milli Savunma Bakanlığı Sudan Dünya Haberler

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