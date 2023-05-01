Sudan'dan 124 vatandaşımız daha tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların devam ettiği Sudan'dan 124 vatandaşımızın daha tahliyesinin tamamlandığı belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, çatışmaların devam ettiği Sudan'dan 124 vatandaşımızın daha tahliyesinin tamamlandığı ifade edildi.

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağı ile 124 vatandaşımızı daha emniyetli şekilde Ankara'ya ulaştırdık" ifadelerine yer verildi.