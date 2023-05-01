Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu tamamlandı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerinin sağlanması amacıyla 23 Nisan 2023 tarihinde başlatılan tahliye operasyonlarının, bugün tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti'nde 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana Ordu ile Hızlı Destek Güçleri arasında yaşanan çatışmalar endişe vermektedir. Tüm uluslararası girişimlere rağmen çatışmaların devam ediyor olmasından ve sivil can kayıplarının artmasından kaygı duyuyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımız ve diğer makamlarımız Sudanlı muhataplarıyla hadiselerin başından beri yakın temas içinde olmuş; itidal ve ateşkes çağrılarında bulunmuşlardır. Ülkemiz aynı zamanda, meselenin barış zemininde çözümü için de çeşitli girişimleri hayata geçirmekte ve Sudan'da daha fazla kardeş kanı dökülmemesi için her türlü diplomatik yolu seferber etmektedir. Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinin sağlanması amacıyla 23 Nisan 2023 tarihinde başlayan tahliye operasyonlarımız, bugün (1 Mayıs) tamamlanmıştır" denildi.

Yapılan açıklamanın devamında, tahliye operasyonuna destek veren ülkelere teşekkür edilerek, "Tahliye operasyonlarımızda, karayolu, denizyolu ve havayolu seçeneklerinin tümü kullanılmış; bu süreçte vatandaşlarımızın güvenliği planlamalarımızın odağında yer almıştır. Gelinen aşamada, 1700'ü aşkın vatandaşımız ile destek talep eden 22 ülkenin 300 civarında vatandaşının Sudan'dan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Sudan'da kalan vatandaşlarımızdan alınabilecek tahliye talepleri ayrıca değerlendirilecektir. Sudan'da Sağlık Bakanlığımızca ortak işletilen Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin değişimine ilişkin çalışmalarımız sürmektedir. Başta Etiyopya, Mısır, Sudan ve Suudi Arabistan olmak üzere, tahliye operasyonlarımıza katkı sağlayan tüm ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.