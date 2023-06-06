Sudan'daki Hava Saldırısında 10 Kongo Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir üniversiteye yapılan hava saldırısında 10 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Hava saldırısının sivil ve silahsız nüfusa karşı düzenli bir ordu tarafından düzenlendiği aktaran Lutundula, hükümetin duyduğu üzüntünün Kinşasa'daki Sudan'ın maslahatgüzarına iletildiği ifade edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir üniversiteye yapılan hava saldırısında 10 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

KDC Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula, basına yaptığı açıklamada, 10 KDC vatandaşının Hartum Uluslararası Afrika Üniversitesi kampüsüne yapılan saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Hava saldırısının sivil ve silahsız nüfusa karşı düzenli bir ordu tarafından düzenlendiğini aktaran Lutundula, hükümetin duyduğu üzüntünün Kinşasa'daki Sudan'ın maslahatgüzarına iletildiği ifade edildi.

Lutundula, cenazelerin ülkeye getirilmesi için talepte bulunduklarını kaydetti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.