Sudan'daki çatışmalardan kaçanların sayısı Etiyopya'da 52.000'i aştı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Sudan'daki silahlı çatışmalardan kaçarak Etiyopya'ya giriş yapan kişilerin sayısının 52.000'i aştığını duyurdu. UNOCHA, Etiyopya'nın mülteciler, sığınmacılar ve Sudan'dan ülkesine dönenlere hayat kurtarıcı yardım sağlayabilmek için ek finansal desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

ADDİS ABABA, 24 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Sudan'daki silahlı çatışmalardan kaçarak Etiyopya'ya giriş yapan kişilerin sayısının 52.000'i aştığını duyurdu.

UNOCHA, Perşembe günü akşam saatlerinde yaptığı durum güncellemesinde, "Bu hafta itibarıyla, insanların Etiyopya'ya giriş yapmaya başlamasından bu yana iki ay doldu. Çoğunlukla Etiyopya- Sudan sınırındaki ana giriş noktası olan Amhara bölgesindeki Metema'dan ve daha küçük ölçeklerde Benishangul-Gumuz ve Gambella bölgelerindeki Kurmuk ve Pagak/Bubiey sınır kasabaları üzerinden giriş yapanların sayısı 52.000'i aştı" ifadelerini kullandı.

UNOCHA, halihazırda çatışmalar ve iklimin yol açtığı afetlerle boğuşan Etiyopya'nın mülteciler, sığınmacılar ve Sudan'dan ülkesine dönenlere hayat kurtarıcı yardım sağlayabilmek için ek finansal desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da 15 Nisan'da patlak veren kanlı çatışmalar kısa sürede ülkenin diğer bölgelerine sıçradı. Devam eden çatışmalarda Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) savaşırken, her iki taraf da birbirini çatışmayı başlatmakla suçluyor.

RSF'nin 5 Aralık 2022'de askeri ve sivil liderler arasında imzalanan çerçeve anlaşması uyarınca orduya entegre edilmesi meselesi, Sudan ordusu ile RSF arasında derin görüş ayrılıklarına yol açmıştı.