Sudan'daki çatışmalardan dolayı 5,3 milyon kişi evini terk etti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da çatışmaların başladığı Nisan ortasından bu yana yaklaşık 5,3 milyon kişinin evini terk ettiğini açıkladı. Sudan içinde yerlerinden edilen 4,2 milyondan fazla insan ise 18 eyaletin tamamında bulunan 3.929 noktaya yerleştirildi.

HARTUM, 23 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cuma günü yaptığı açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında çatışmaların başladığı Nisan ortasından bu yana yaklaşık 5,3 milyon kişinin Sudan'daki savaştan kaçtığını söyledi.

OCHA Cuma günü yayımladığı son raporunda, "Nisan ayından bu yana beşinci ayına giren SAF ve RSF arasındaki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 5,3 milyon kişi evlerini terk ederek Sudan'a ya da komşu ülkelere sığındı" dedi.

Raporda, "Sudan içinde ise 19 Eylül itibarıyla yerlerinden edilen 4,2 milyondan fazla insan 18 eyaletin tamamında bulunan 3.929 noktaya yerleştirildi" denildi.

OCHA'nın BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) dayandırdığı rapora göre ayrıca 1 milyondan fazla insan Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mısır, Etiyopya ve Güney Sudan gibi komşu ülkelere geçiş yaptı.

Raporda, BM öncülüğündeki insani yardım çağrısının, ihtiyaç duyulanın yalnızca yüzde 31'i oranında finanse edildiğine ve yetersiz kaldığına dikkat çekildi.

Raporda, "Bağışçılar, Sudan ve komşu ülkelerde hayati yardım sağlayan yerel ve uluslararası kuruluşlar için insani yardım fonlarını artırmalı" ifadeleri yer aldı.

Sudan, 15 Nisan'dan bu yana Hartum ve diğer bölgelerde SAF ve RSF arasındaki ölümcül çatışmalara sahne oluyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre çatışmalar şimdiye dek en az 3,000 kişinin ölümü ve 6,000'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.