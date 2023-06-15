Sudan'daki çatışmalarda ölen sivillerin sayısı 958'e yükseldi

Sudan Doktorlar Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ülke genelinde yaşanan silahlı çatışmalarda ölen sivillerin sayısının 958'e yükseldiği bildirildi. Sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada yaralı sivil sayısının da 4.746'ya yükseldiği belirtildi.

HARTUM, 15 Haziran (Xinhua) -- Sudan Doktorlar Sendikası tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ülke genelinde yaşanan silahlı çatışmalarda ölen sivillerin sayısının 958'e yükseldiği bildirildi.

Sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada yaralı sivil sayısının da 4.746'ya yükseldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı son güncellemede, çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana yerlerinden edilen 1,9 milyondan fazla insanın Sudan içinde ve dışında daha güvenli yerlere kaçtığını söyledi.

Açıklamada BM Mülteci Ajansı verilerine atıfla, 6 Haziran itibarıyla 1,4 milyon kişinin Sudan içinde yerinden edildiği ve 8 Haziran itibarıyla mülteciler, sığınmacılar ve ülkelerine geri dönenler de dahil olmak üzere yaklaşık 460.000 kişinin komşu ülkelere geçtiği kaydedildi.

OCHA'ya göre Sudanlıların geçiş yaptığı ülkeler arasında Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Mısır, Etiyopya ve Güney Sudan yer alıyor.