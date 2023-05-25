Sudan'daki çatışmalarda hastanelerde 30 bebek hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana hastanelerde 30 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana hastanelerde 30 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM örgütlerinden edinilen bilgiye göre sadece son bir haftada 6 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini dile getiren Dujarric, bunun ülkedeki insani durumun geldiği noktayı ortaya koyduğunu kaydetti.

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütüne göre ise çatışmanın başlangıcından bu yana Sudan'da 30 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastanelerdeki oksijen eksikliği ve elektrik kesintilerinin ölümlerin temel nedenleri arasında olduğunu ifade eden Dujarric, BM'nin yerel sağlık çalışanlarıyla ne yapılabileceği konusunda irtibatını sürdürdüğünü belirtti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegrasyonunu talep ederken, HDK'nin sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Sudan Sağlık Bakanlığı da çatışmaların başından bu yana 709 kişinin öldüğünü, 5 bin 424 kişinin yaralandığını duyurdu.