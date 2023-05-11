Sudan'daki çatışmalarda en az 487 sivil öldürüldü

BM İnsan Hakları Konseyi, Sudan'daki çatışmalar kapsamında toplandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, çatışmalarda en az 487 sivilin öldüğünü belirtti. Ayrıca üniformalı kişilerce cinsel istismar yapıldığına ilişkin iddiaların da olduğunu söyledi.

İnsan Hakları Konseyi, 36'ncı Özel Oturumu'nda Sudan'daki çatışmalar kapsamında toplandı. Toplantıda konuşma yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "15 Nisan'dan bu yana, özellikle Hartum, El Geneina, Nyala ve El Obeid'de en az 487 sivil öldürüldü. Gerçek sayı çok daha yüksek" dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi, İngiltere, Norveç, ABD ve Almanya'nın 5 Mayıs'ta yaptığı, 52 ülkenin de destek verdiği talebin ardından Sudan kapsamında toplandı. Toplantıda Sudan'daki son duruma ilişkin gelişmeleri BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk aktardı. Türk, "15 Nisan'dan bu yana, özellikle Hartum, El Geneina, Nyala ve El Obeid'de en az 487 sivil öldürüldü. Gerçek sayı çok daha yüksek. 154 binden fazla insan ülkeyi terk etti ve tahminen 700 binden fazla insan da Sudan sınırları içinde yerinden edildi. Çatışmadan etkilenen bölgelerde kalanlar ciddi risk altındadır. Hartum'da iki silahlı kuvvet arasındaki çatışmalar, bombardıman ve hava saldırıları nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde gerçekleşti ve milyonlarca insan şu anda gıda, yakıt ve nakde erişmekte zorlanıyor. Her iki tarafın da başta ayrımcılık, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri olmak üzere uluslararası insancıl hukuku ayaklar altına aldığı bu ahlaksız şiddeti şiddetle kınıyorum. Sudan ordusu, hava saldırıları da dahil olmak üzere sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemiştir" ifadelerini kullandı.

Türk, üniformalı kişilerce cinsel istismar yapıldığına ilişkin iddiaların da olduğunu belirterek, "Ayrıca, üniformalı kişilerce cinsel istismara yönelik iddiaları içeren çok sayıda raporun yanı sıra yasadışı öldürme ve insan kaçırma iddialarını da işittik" dedi.