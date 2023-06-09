Sudan'daki Çatışmalar Nedeniyle Etiyopya'ya Gelen İnsan Sayısı 41.200'ü Geçti

ADDİS ABABA, 9 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Sudan'daki mevcut durum nedeniyle Etiyopya'ya gelen insan sayısının 41.200'ü geçtiğini bildirdi.

UNOCHA Perşembe günü yaptığı son durum güncellemesinde, "6 Haziran itibarıyla Sudan'dan Etiyopya'ya 41.200'den fazla insanın geçtiği tahmin ediliyor ve bu kişilerin çoğu ülkelerine dönen Etiyopyalılardan oluşuyor" ifadesine yer verdi.

UNOCHA, günde tahmini 700 ila 1000 kişinin Etiyopya'ya kesintisiz giriş yapmasının, ülkenin Amhara bölgesindeki Metema sınır kapısında müdahale kapasitesini zorlaştırdığını belirtti.

Ofis, 4.000'den fazla mülteci ve sığınmacının yanı sıra ülkesine dönen yaklaşık 80 kişinin Metema sınır kapısında kaldığını belirterek, bu durumun yeni gelenleri sağlık ve koruma risklerine maruz bırakabilecek bir yoğunluk yarattığı konusunda uyarıda bulundu.

Ülkesine dönen 19.500'den fazla Etiyopyalı için Metema'dan gidecekleri yerlere ulaşım hizmeti verildiği belirtildi.

UNOCHA, Metema sınır kapısında ve Mandefro Terara geçiş sahasında sıcak yemek, içme suyu ve sağlık hizmetleri verilse de bunların ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

UNOCHA, ortaklarının ülkenin diğer sınır kapılarındaki durumu değerlendirme çabaları sürerken, Gambella bölgesindeki mülteci ve sığınmacıların sınır noktalarından mevcut mülteci kamplarına seyahat etmek zorunda kaldıklarını, yahut bölgeler arasında işbirliği olmadığı için ev sahibi topluluklarla birlikte kalmaları gerektiğini belirtti.

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana başkent Hartum ve diğer bölgelerde Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül silahlı çatışmalar yaşanırken, iki taraf da birbirini çatışmayı başlatmakla suçluyor.