Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,8 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da yaşanan çatışmalar sonucunda 4,8 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Çatışmaların başlamasından bu yana 2 milyon çocuk evlerinden ayrıldı ve 1 milyon kişi komşu ülkelere sığındı.

HARTUM, 5 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Nisan ortasından bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 4,8 milyon kişinin ülke içinde ya da dışında yerinden edildiğini belirtti.

BM ofisi Pazartesi günkü son güncellemesinde, Sudan'daki çatışmaların dört aydan uzun bir süre önce patlak vermesinden bu yana en az iki milyon çocuğun evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını ve yaklaşık bir milyon kişinin komşu ülkelere sığındığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Pazartesi günü sabah saatlerinde, Sudan'da devam eden çatışmalardan kaçarak 2023 yılı sonuna kadar 5 komşu ülkeye sığınması beklenen 1,8 milyondan fazla kişiye temel yardım ve koruma sağlamak için 1 milyar dolarlık finansman çağrısı yaptı.

UNHCR'den yapılan açıklamada, "Bu rakam, Mayıs ayında krize müdahale için gerekli olduğu tahmin edilen miktarın iki katı" denildi.

UNHCR, bir milyondan fazla mültecinin, geri dönenlerin ve üçüncü ülke vatandaşlarının halihazırda ülkeyi terk ettiğini de sözlerine ekledi.

Sudan Sağlık Bakanlığı'na göre ülke, 15 Nisan'dan bu yana Hartum ve diğer bölgelerde Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 3.000'den fazla kişinin ölümüne ve 6.000'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan ölümcül silahlı çatışmalara sahne oluyor.